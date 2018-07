Puterile vindecatoare ale parului. Stiai ca parul are abilitati vindecatoare? Stiai ca parul de pe corp te ajuta sa simti mediul inconjurator?

Se zice ca parul are rolul unor antene care detecteaza energia din Univers si stimuleaza constienta si creativitatea, intuitia si vitalitatea.

Parul este o extensie naturala a sistemului nervos si transmite informatii importante creierului. In plus, se spune ca parul echilibreaza campul electromagnetic al corpului.

Puterile vindecatoare ale parului. Pe vremuri, sclavilor li se taia parul pentru ca se credea ca asa li se ia energia si puterea si vor deveni mai... citeste mai mult