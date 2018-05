Joi, 10 Mai, 13:54

Constantin Budescu (29 de ani) e unul dintre cei mai tehnici jucători din Liga 1 și de la FCSB, însă cel mai serios din vestiarul roș-albaștrilor este Filipe Teixeira, recunoaște chiar Budescu.

"Mă înțeleg foarte bine și râd foarte mult cu Planici. Teixeira pot să spun că este cel mai serios și este un exemplu pentru noi toți. Cred că trebuie să învățăm cu toții de la el", a dezvăluit Budescu pentru eusunt12.ro.

Mijlocașul de la FCSB a vorbit despre cât de importantă e relația cu coechipierii săi: "Am mai mulți prieteni la echipa de club, ne cunoaștem de mult timp, am venit și câțiva de la Astra, care am jucat acolo... citeste mai mult