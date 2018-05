Lucruri inedite despre masini, pe care sigur nu le stiai

storia automobilelor are si unele parti amuzante si ciudate, cum ar fi inaltimea celei mai mici masini din lume, pretul unui ornament de pe un Rolls-Royce sau niste flacari care ies dintr-un BMW.

Cei de la Carloan4u au realizat o trecere in revista a momentelor inedite din istoria auto.

Scurt istoric

- 1902: Prima amenda pentru depasirea vitezei legale, desi multe masini abia atingeau atunci viteza de 72 km/h.

- 82 de ani a condus Allen Swift un Rolls-Royce din 1928.

- 1896: atunci a avut primul accident mortal in care a fost implicata o masina.

- 1907: a aparut primul circuit auto, deschis in Weybridge, Surrey.

