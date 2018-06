Lucruri inedite despre Islanda. Islandezii nu au nume de familie si traiesc cel mai mult

Islanda este o tara insulara aflata intre Atlanticul de Nord si Oceanul Arctic si are un farmec aparte. Exista numeroase lucruri inedite despre Islanda, care starnesc curiozitatea europenilor, nefamiliarizati cu aceasta cultura.

„Tara ghetii si focului”, asa cum este denumita, datorita ghetarilor aflati in apropierea apelor termale, Islanda se aseamana cu celelalte tari nordice (Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda), insa existe si multe particularitati.

Lucruri inedite despre Islanda. Numele de familie, o ciudatenie

Islandezii nu au nume de familie, asa cum se intampla in restul lumii. In buletin, pe langa prenume, apare numele tatalui la care... citeste mai mult