Tn prima lunã a acestui an, 13 firme din judetul Vaslui au intrat in insolventã. Dacã ce raportãm la luna ianuarie 2017, cand au intrat in lichidare judiciarã doar douã firme, rezultã o dinamicã de 550%. Anul trecut, judetul Vaslui s-a clasat pe...

Monitorul de Vaslui, 12 Martie 2018