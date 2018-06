Bucuresti, 2 iulie 2013 COMUNICAT DE PRESA Societatea Nationala Nuclearelectrica SA anunta ca astazi, 2 iulie 2013, in jurul orei 5:00, Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost oprita in mod controlat din cauza depistarii, in cursul inspectiilor de rutina, a...

Ziua de Constanta, 2 Iulie 2013