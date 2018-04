Primarul General, Gabriela Firea: În mai puţin un an, am demarat lucrări de consolidare şi reabilitare pentru nouă clădiri din centrul Capitalei. Anul acesta vom mai reabilita alte 20 de clădiri şi vom pune în siguranţă 100 de imobile

Primăria Municipiului Bucureşti prin Compania Municipală Consolidări a demarat lucrările de punere în siguranţă, consolidare şi reabilitare la noua clădiri din centrul Capitalei.

Primarul General, Gabriela Firea:

"Aşa cum am promis, accelerăm programul de consolidări al Primăriei... citeste mai mult

azi, 13:54 in Politica, Vizualizari: 29 , Sursa: Amosnews in