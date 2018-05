Campionul mondial Lucian Bute a revenit, sambata dupa-amiaza, in Romania, dupa ce si-a aparat in urma cu o saptamana, la Montreal, pentru a sasea oara in cariera titlul mondial la categoria super mijlocie a versiunii IBF. Pugilistul roman a vorbit...

Buna ziua Iasi, 25 Octombrie 2010