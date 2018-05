Mihai Stoica, managerul Stelei, a vorbit despre succesul echipei sale cu U Cluj, scor 5-1. "Ca joc, n-a fost o diferenţă mare faţă de meciul cu Trnava. Acum însă am reuşit să convertim ocaziile şi am bătut 5-1, atunci am pierdut 0-1. Publicul a...

Gazeta Sporturilor, 6 August 2012