PAOK Salonic defilează în Superliga Greciei! Echipa antrenată de românul Răzvan Lucescu continuă parcursul excelent pe care îl are în acest sezon în întrecerea internă cu o victorie împotriva unei mari rivale. PAOK a trecut în etapa a opta, pe teren propriu, de Panathinaikos Atena. Nordicii au învins cu 2-0 după un nou gol al lui Prijovic (min. 51) şi după reuşita lui Limnios (min. 76).

Victoria o menţine pe PAOK pe primul loc în Superliga, cu 22 de puncte. Echipa antrenată de Lucescu a câştigat toate partidele, are golaveraj 14-2, însă are doar 22 de puncte pentru că este depunctată în urma incidentelor de la meciul cu AEK, din... citeste mai mult