Pe 15 ianuarie am participat, ca în fiecare an, la un moment de înălţare spirituală şi de cinstire a versului eminescian. Cu o floare la statuia Poetului, din 1990, an de an, la 15 ianuarie şi 15 iunie, o mână de oameni se alătură binecunoscutului eminescolog, profesor Gheorghe Calotă şi aduc un omagiu Luceafărului Poeziei româneşti. La împlinirea celor 169 de ani de nemurire, la bustul lui Mihai Eminescu, amplasat în Grădina Publică din Brăila, iubitorii de poezie s-au reunit pentru a recita din lirica Poetului nepereche, pentru a-i fredona versurile... citeste mai mult

