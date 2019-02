- Fundaşul central Francois Yabre este ultimul jucător care s-a alăturat lotului Luceafărul Oradea.

Jucătorul are 27 de ani, 1,80 m şi a evoluat ultima dată la formaţia norvegiană FK Molner din 2.Division. Fundaşul este din Burkina Faso şi are şi cetăţenie norvegiană.

Yabre ar putea debuta sâmbătă, în meciul amical Luceafărul – CAO 1910 Oradea, programat de la ora 11:00 la Baza Sportivă Luceafărul.

În afara lui Yabre, echipa bihoreană mai are trei străini în lot: fundaşul dreapta belgian Alen Wanya, fundaşul stânga francez... citeste mai mult

