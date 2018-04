Micul-dejun din Metz a fost cel care ne-a dat putere pentru orele petrecute în Praga. Călătorind atât de mult, cazându-ne în oraşe din ţări diferite, am putut să facem diferenţa între tipurile de mâncare servite de către fiecare popor. Dacă în Franţa s-a pus foarte mult accentul pe preparatele dulci: biscuiţi, ciocolată cremă, croissante şi prăjiturele servite cu lapte sau ceai, când am schimbat ţara şi am ajuns în Metz, totul s-a schimbat radical, fiind servite aici preparate mai sărate: şuncă de diferite tipuri, caşcaval, salată de legume servite... citeste mai mult