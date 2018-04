13 aprilie 2018, ziua în care plecăm spre Polonia. Ne-am strâns cu toţii, cu bagajele pregătite şi cearcăne subtile sub ochi (era 6 dimineaţa), în faţa liceului. În scurt timp, am pornit la drum cu autocarul, râdeam şi cântam. Am făcut o scurtă oprire în Kosice, am intrat într-o mănăstire răcoroasă, afară era cald, eram din ce în ce mai bine dispuşi. Ne-am cazat la un hotel cu camere frumoase, dar am povestit până spre dimineaţă…

În a doua zi a excursiei, am vizitat salina Wieliczka, unde am avut un ghid prietenos. Mina de sare era foarte mare, doar 1% se vizitează. Există camere cu animaţii pe peretele de sare, locuri de unde puteai cumpăra un suvenir sau o gustare,... citeste mai mult