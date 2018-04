Cahill urmăreşte atent ceea ce se petrece în tenis şi a comentat informaţiile apărute în presa americană, care vizează schimbări importante preconizate a avea loc la turneul de la US Open.

"Tocmai am fost anunţat că unele detalii în privinţa utilizării cronometrului la US Open 2018 care au apărut în articolul din New York Times sunt incorecte. Abia aştept ca USTA să le clarifice în curând. Aşa cum spunea Roger Rasheed, luaţi o gură de aer, oameni buni, inclusiv eu", a scris Darren Cahill, pe contul personal de Twitter.

