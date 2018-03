Cel puțin trei persoane au fost luate ostatici într-un centru pentru veterani din California, informează www.abc15.com.

Potrivit forțelor de ordine, o persoană înarmată se află la Casa Veteranilor din Yountville, nordul orașului San Francisco. Centrul a fost evacuat după ce un bărbat înarmat a fost observat în zonă.

Centrul de veterani din Yountville este cel mai mare de acest gen din SUA, cu peste 1000 de rezidenți.

