LPS Vaslui, pe podium la “May Cup” Moldova

Juniori

REUSITÃ… Grupa 2007, de la LPS Vaslui, a ocupat locul trei la editia din acest an a May Cup Moldova. Micii fotbalisti vasluieni, pregãtiti de Mihai Tãtaru, au câstigat finala micã, 1-0 cu Toro Strãseni (Moldova). Grupa 2006 a pierdut finala micã, 0-3 cu Juniorul Bucuresti.

