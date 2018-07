Grupa 2003 de la LPS Vaslui s-a oprit în sferturi la Ibercup Estoril 2018, din Portugalia.

Grupa 2003 de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui a participat la un puternic turneu international de fotbal, intitulat Ibercup Estoril 2018. Din pãcate, fotbalistii pregãtiti de profesorul Ionut Chiochiu au ratat sansa de a evolua in sferturile competitiei. Vasluienii au avut evolutii excelente in faza grupelor, terminand pe primul loc, fãrã infrangere. LPS Vaslui a terminat la egalitate, scor 1-1, NF Academy, si a invins OS Sandinenses, scor 3-0, si GDS Cascais, scor 3-2. În optimi, formatia vasluianã s-a bãtut singurã, bãgandu-si mingea in propria poartã...