LPS SATU MARE s-a calificat la zona castigand campionatul judetean al juniorilor C ( u 15 ) Zona se tine la Cluj, in perioada 31.05 – 3.06 .2018. LPS SATU MARE a fost repartizată in grupa B , alaturi de campioana judetului Salaj (Atletic Zalau), campioana judetului Bihor (Viitorul Oradea), campioana judetului Arad (Viitorul Arad). În prima zi LPS SATU MARE a castigat cu 4-1 jocul cu Atletic Zalau, goluri: Roatis Vlad, Catalan Ionut si Paul Fernando (2). Urmatorul meci al echipei LPS SATU MARE va avea loc azi (01.06) in compania celor Viitorul Oradea. LOTUL ECHIPEI LPS SATU MARE 2003: SUGAR ALEX,... citeste mai mult