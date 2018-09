Elevii Liceului cu Program Sportiv Satu Mare se bucură din acest an şcolar de participarea la un proiect internaţional de schimb interşcolar în cadrul parteneriatelor strategice în domeniul educatiei şcolare Erasmus+.

Proiectul finanţat de Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale este intitulat „No more walls, just bridges” şi este coordonat de liceul vocaţional IISS Ettore Majorana Bari din Italia, iar Liceul cu Program Sportiv este instituţie parteneră, alături de alte trei instituţii şcolare din Belgia,... citeste mai mult