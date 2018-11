LPS Satu Mare grupa 2006, antrenor NELU DONCA, a participat sâmbătă la Graz – Austria la un turneu internațional. La acest turneu au participat 12 echipe.

LPS Satu Mare a fost repartizata in grupa B alături de alte cinci echipe. După desfășurarea jocurilor LPS a câștigat grupa cu patru victorii și o remiză. In semifinale elevii lui Nelu Donca au trecut cu scorul de 2-0 de SV GOSSENDORF. In finală echipa LPS a câștigat detașat, învingând cu 3-0 echipa NZ OBERES RAABTAL.

Lotul de jucatori:

– NAGY EDUARD, IGAZ SZABI, CALIMAN ALEX, MUREȘAN RAUL, CHIFOR ANTONIO, CSATARI MARK, OSAN DARIN, ZELENAK DAVID, SURD ANDREI, POP NICOLAS, NAGY LUCA, IONAS DARIUS, ONET... citeste mai mult