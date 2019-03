LPS-istii au obtinut un egal important la Suceava

LIDERI… Remizã importantã pentru LPS Vaslui U17 la Suceava. Pustii pregãtiti de Ionut Chiochiu au terminat, la egalitate, scor 0-0, cu ocupanta locului secund, LPS Suceava.

Echipa de juniori Under 17 a Liceului cu Program Sportiv Vaslui pãstreazã prima pozitie a clasamentului în Seria 1 a Campionatului National de fotbal U17 si dupã etapa a XII-a, având 25 de puncte acumulate. “A fost un meci echilibrat, în care am întâlnit o echipã foarte bunã. S-a jucat pe contre, mai ales în repriza secundã. Au fost un meci cu ocazii de ambele pãrti, iar noi am avut... citeste mai mult

acum 11 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Vremea Noua in