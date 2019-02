Loteria Română continuă tradiţia lozului in plic lansând, în această săptamână, un nou produs, intitulat ”LOZ ILIUȚĂ”.

Acest nou produs are o tematică care trimite la istoria Loteriei Române şi este un tribut adus binecunoscutei mascote Iliuţă Pronosport, mascota care împlineste, în luna martie, 51 de ani de existenta.



Pentru aceasta nouă serie de loz în plic, Loteria Română pune la bătaie 301.176 de câştiguri in valoare totala de 1.240.000 de lei.

Preţul noului loz este de numai 2 lei, iar premiile puse în joc sunt in valoare de 2 lei, 4 lei, 6 lei, 10 lei, 100 de lei, 3.000 de lei şi 15.000 de lei.



