Darius Olaru (20 de ani) şi Carlos Fortes (23 de ani) sunt cele două ţinte pe care Gigi Becali (60 de ani) le are pentru perioada de mercato din iarnă, după cum a anunţat finanţatorul FCSB joi dimineaţă.

Vicecampioana României nu şi-a luat gândul de la cei doi jucători ofensivi de la Gaz Metan Mediaş şi are în plan să reia negocierile pentru a-i transfera pe Olaru şi Fortes, fotbalişti care au impresionat în prima parte a campionatului. Preţul? Becali are de gând să pună pe masă aproximativ 500.000 de euro în schimbul fiecăruia dintre ei: "Da,... citeste mai mult