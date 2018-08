Foarte mulți pensionari riscă să rămână fără pensie dacă nu vor respecta noile reguli. Este vorba despre un document important pe care aceștia trebuie să-l prezinte de două ori pe an.



Pensionarii care locuiesc în străinătate, vor fi obligați, conform noii legi a pensiilor, să dovedească de două ori pe an că nu au murit. Românii care primesc pensie lunară de la Casele de Pensii din România și trăiesc în afara țării, vor fi obligați să trimită de două ori pe an autorităților un certificat de viață.

