Poliţa RCA ar putea fi făcută direct pe numele şoferului şi nu pe cel al proprietarului. Este o modificare propusă de Consiliul Concurenţei, care vrea să armonizeze legea românească cu normele europene. Măsura i-ar afecta în principal pe şoferii tineri, care şi-au înmatriculat maşina pe numele părinţilor sau bunicilor pentru a plăti mai puţin.



La 23 de ani, Robert are maşina înmatriculată pe numele tatălui său. În prezent, el plăteşte o poliţă de numai 550 de lei pe an, pentru că preţul asigurării se calculează în funcţie de experienţa la volan pe care o are proprietarul autoturismului. Ceea ce vrea Consiliul Concurenţei este ca asigurarea să fie calculată în funcţie de fiecare

