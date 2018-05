Lovitură pentru românii care au rate cu dobânda în lei. Decizia BNR îi va afecta.

BNR majorează dobânda cheie la 2,5% pe an, ceea ce va duce la scumpirea creditelor în lei. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, începând cu data de 8 mai, relatează Agerpres.

Dobânda cheie era nemodificată din luna februarie a acestui an, când a fost majorată la 2,25% pe an.

În plus, Consiliul a mai decis... citeste mai mult