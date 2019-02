Deputatul de Timiş Adrian Pau a anunţat, sâmbătă, că îşi va da demisia din PSD pentru a se înscrie în Pro România, deoarece nu se mai „regăseşte” în partidul condus de Liviu Dragnea.

„Urmează să demisionez din PSD, nu mi-am depus încă demisia în scris, şi o să mă alătur colegilor din Pro România. O să plec din PSD deoarece consider că adevărata social-democraţie este făcută de Pro România şi de colegii din acest partid. Consider că PSD se îndepărtează de adevăratele valori social-democratice, de promisiunile făcute electoratului, iar eu nu mă mai regăsesc aici. Tocmai de aceea am luat decizia de a mă alătura colegilor din Pro România”, a afirmat Adrian Pau.

