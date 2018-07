Ministerul Dezvoltării are mai multe protocoale cu SRI, unul dintre acestea fiind chiar din perioada în care Liviu Dragnea era ministru.

Liviu Dragnea a explicat că NU este semnătura sa pe protocolul de la SRI cu Ministerul Dezvoltării.

„Indiferent câte lucruri bune fac, pornesc atacurile. Aici suntem ca la Radio Erevan. S-a spus că am semnat un protocol secret cu SRI, deci vezi Doamne am colaborat cu statul paralel. În primul rând, acel protocol nu este secret. Al doilea lucru... nu este semnătura mea pe niciun protocol. Este o minciună inițiată de această clică politico-mediatică-securistă. Încet încet, adevărul va ieși la iveală”, a spus... citeste mai mult

