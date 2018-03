Operatorii de telefonie mobilă Vodafone şi Orange au fost amendaţi de Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul Comunicaţiilor - ANCOM - pentru nerespectarea regulamentului european privind roamingul, a anunţat joi instituţia de supraveghere.

„În urma unor sesizări venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul în care operatorii aplică regulamentul european Roam like at home în România. Controalele au evidenţiat nereguli, aşadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice să remedieze în anumite termene problemele identificate şi am aplicat amenzi în valoare de 180.000 de lei”, a declarat... citeste mai mult