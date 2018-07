Mioara Roman n-a scapat nici pana acum de problemele cauzate de vila in care a locuit impreuna cu fostul sot, Petre Roman, scrie stirilekanald.

Fosta sotie a ex-premierului Romaniei, Petre Roman, sufera in continuare din cauza vilei din cartierul Primaverii in care a locuit pana in urma cu cativa ani. Mioara a fost in litigiu cu RA-APPS (Regia Autonoma Administratia Protocolului de Stat) si a fost data afara din casa pe care o ocupa inca de la inceputul anilor 90, locul ei fiind luat de Traian Basescu.

Problemele nu s-au oprit insa aici, pentru ca... citeste mai mult

azi, 00:53 in Politica, Vizualizari: 31 , Sursa: Replica in