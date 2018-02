Proiectul prevede ca un român va putea cumpăra o singura masina second-hand într-un interval de 2 ani, in timp ce masinile second-hand din import vor putea fi comercializate in tara numai de persoane juridice. Numarul de masini second-hand inmatriculate a ajuns la 340.000 de unitati in primele 8 luni ale anului ca urmare a eliminarii timbrului de mediu, iar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru limitarea acestui fenomen.



Guvernul a anuntat deja ca intentioneaza sa introduca o noua taxa auto si sa perceapa impozit pe venit in cazul persoanelor care vand cel putin 3 masini intr-un an, insa in Parlament a ajuns un nou proiect de lege

