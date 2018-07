Rivala lui Juventus în lupta pentru titlul de campioană a Italiei, AS Roma, a avut o reacţie surprinzătoare după ce "Bătrâna Doamnă" a anunţat oficial că l-a transferat pe cel mai bun jucător din lume, Cristiano Ronaldo.

AS Roma a postat pe contul oficial de Twitter un colaj de poze cu legenda romanilor, Francesco Totti, alături de starul Barcelonei, Lionel Messi. AS Roma, ocupanta locul 3 în Serie A, în sezonul precedent, a vrut să evidenţieze că cel mai bun fotbalist, aşa cum a declarat Totti, este argentinianul, iar nu portughezul.

The King of Rome and the GOAT citeste mai mult

