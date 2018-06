Sevil Shhaideh scapă de o parte din sechestrul pus în dosarul „Belina”.

„Admite contestatia formulata de SHHAIDEH SEVIL împotriva masurilor asiguratorii. Infirma in parte ordonanta contestata si revoca corespunzator masurile asiguratorii instituite de procuror asupra tuturor bunurilor inculpatei, in sensul ca suma totala (in vederea repararii pagubei produse prin infractiuni si pentru garantarea executarii cheltuielilor judiciare) avuta in vedere se micsoreaza de la 3.804.282,39 lei la 566.482,39 lei”, se arată în decizia Tribunalului București.

Hotărârea este definitivă.

Fostul vicepremier este cercetat pentru abuz în serviciu în dosarul Belina.

