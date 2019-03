L-am simţit speriat, temător pe preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Brăila. A ţinut conferiţa aia de presă, zilele trecute, în care a precizat, gâtuit de emoţie, că nu o să fie un capăt de ţară dacă PSD îl va schimba din funcţia de preşedinte al CJ Brăila, dar se vedea că e ud tot.

“Nu am candidat pe persoană fizică, ci sub PSD. Dacă ei consideră că nu sunt bun în ceea ce priveşte poziţia de preşedinte, nu am niciun fel de problemă. Dar nu s-au purtat astfel de discuţii”, a declarat preşedintele Chiriac.

Poate că nu s-au purtat “astfel de discuţii” cu... citeste mai mult