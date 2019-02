Șoferii care nu au asigurare ar putea să fie identificați în trafic prin intermediul camerelor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin care se verifică plata rovinietei, potrivit vicepreşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară Cristian Roşu.

"Este o idee pe care am preluat-o, nu îmi aparţine, nu am drepturi de autor. Am preluat-o şi este o idee interesantă pe care ar trebui să o discutăm cu CNAIR, pentru a încerca să vedem în ce măsură există posibilitatea şi tehnică şi de realizat tehnic, astfel încât, odată cu citirea numerelor maşinilor şi identificarea lipsei rovinietei, să se... citeste mai mult

acum 9 min. in Auto, Vizualizari: 9 , Sursa: A1 in