Ambasadorul american în Regatul Unit Robert “Woody” Johnson pune la îndoială posibilitatea încheierii unui acord comercial bilateral în cazul în care Parlamentul ratifică acordul Brexitului încheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană (UE); relatează The Associated Press, potrivit news.ro.

Negocierea ”rapidă” a unui acord comercial ”masiv” între cei doi vechi aliaţi ”nu pare să fie posibilă”, potrivit acordului retragerii încheiat de May cu Bruxellesul, a declarat luni la BBC Robert “Woody” Johnson.

Johnson s-a folosit de această intervenţie în direct la radio pentru a reitera îngrijorările preşedintelui american Donald Trump cu... citeste mai mult