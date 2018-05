Lovitura dură în PSD. Unul dintre cei mai importanți baroni ai social democraţilor Cătălin Nechifor părăsește PSD-ul şi se alătură noului partid fondat de Victor Ponta, Pro România.

Decizia luată de unul dintre oamenii cheie ai PSD vine după vizita surpriză la Suceava a fostului premier. Victor Ponta a subliniat ca-n momentul de față PRO România are opt deputați iar în cel mai scurt timp, va ajunge la 10 pentru a-şi face un grup parlamentar.

În plus, fostul președinte PSD a amenințat că în curând va face dezvăluiri incendiare despre Liviu Dragnea.

