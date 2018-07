Echipa de fotbal Astra Giurgiu l-a transferat pe internaţionalul Denis Alibec de la FCSB, a anunţat clubul pe site-ul său oficial.

Atacantul Denis Alibec (27 ani) a semnat un contract pe o perioadă de trei ani.

''După un an şi jumătate, Denis revine la clubul unde a cunoscut cele mai frumoase momente şi a realizat cele mai bune performanţe! Bine ai revenit, Denis Alibec!'', se arată în mesajul clubului din Giurgiu.

''M-am întors la clubul unde am cunoscut atâtea satisfacţii şi sper ca aici să am cel puţin evoluţiile pe care le aveam atunci când... citeste mai mult

