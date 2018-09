Lovitura decisiva impotriva lui Dragnea a fost amanata / Tudose recunoste ca nu toate lucrurile sunt roz la PSD

Deputatul PSD Braila, Mihai Tudose, fost premier al Guvernului Romaniei a facut declaratii dupa intalnirea deputatilor si senatorilor PSD care a avut loc la Constanta in weekendul trecut care arata ca lovitura decisiva impotriva lui Dragnea a fost, cel putin deocamdata, amanata!

Tudose insa nu a scapat ocazia sa se potioneze clara fata de cei care sustin ca PSD merge pe drumul cel bun si ca toate lucrurile sunt roz. „Daca cineva vine si spune ca in partid totul e in regula, ca a inflorit laleaua in glastra, soarele e in fereastra… nu este. Este un moment de inflexiune, s-au acumulat niste... citeste mai mult