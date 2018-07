Comcast a anunţat astăzi că se va retrage din licitaţia pentru achiziţia activelor 21st Century Fox, cedând victoria în faţa gigantului Disney, potrivit Business Insider.

Compania a anunţat că se va concentra în schimb pe achiziţia broadcaster-ului britanic Sky.

Comcast a intrat în luptă cu Disney pentru o serie de active ale 21st Century Fox printre care şi canalele Fox News şi Fox Business. Disney a lansat în data de 20 iunie o ofertă de 38 de dolari per acţiune, adică un total de 71,3 miliarde de dolari atât sub formă de cash cât şi sub formă de acţiuni.

„Aş vrea să îl felicit pe Bob Iger şi... citeste mai mult

