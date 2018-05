Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii în guvernarea Ponta, a anunţat că demisionează din PSD şi va trece la formaţiunea nou-înfiinţată în care se află şi Victor Ponta.

"Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare cu care am făcut multe lucruri bune. Supărarea mea faţă de conducerea de acum a PSD a cunoscută, deprofesionalizarea continuă. Nu pot să fiu părtaş cu lucrurile induse de domnul Dragnea, distruge PSD, unii prevedeau asta. Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesionişti. Ce se în tâmplă în PSD nu are legătură cu PSD", a declarat Nicolae Bănicioiu, la Antena 3.

