Specialistii din Iasi considera ca italienii, singurii participanti la licitatia pentru reabilitarea Palatului Braunstein, nu au puterea de a sustine contractul • Sunt sanse destul de mari ca licitatia sa fie anulata • “Nu cred ca aceasta lucrare se poate face in acest moment. Nu exista o corelare intre planse si documentatia economica. Se cer preturi prea mari sau prea mici pentru un anumit tip de lucrare”, spun constructorii • Una dintre firmele italiene are experienta de aproape un an, avand sediul intr-un apartament din Bucuresti • Fiind vorba de un monument istoric, edilii nu au apelat la serviciile unui... citeste mai mult