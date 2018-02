Lovitura de gratie pentru sportul rus!

Rusia nu va mai putea organiza competitii internationale, informeaza presa de specialitate, citand documente ale Agentiei mondiale antidoping, WADA.



Potrivit acestora, incepand cu 1 aprilie 2018, Rusia isi pierde dreptul de a gazdui turnee la toate ramurile sportive. Hotarea raspunde noilor norme internationale de respectare a principiilor WADA,

Interdictia nu vizeaza competitiile deja aprobate. Cu alte cuvinte, campionatul mondial de fotbal de anul acesta va avea loc in Rusia. In schimb, Rusia nu va mai putea organiza in 2020 campionatul lumii la tenis de masa.

citeste mai mult