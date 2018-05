Un artist celebru trece prin momente cumplite, întrucât fiica lui, care împlinise un an de zile, în urmă cu puțin timp, s-a stins din viață subit.

Saxofonistul arădean Adrian Creciunescu, cunoscut în lumea muzicii populare din Arad, trece prin momente foarte grele, întrucât fiica lui, care în luna martie împlinise un an de zile, a murit.

„Cel mai frumos cadou de la Dumnezeu” – așa scria Roxana Nicoleta, soția saxofonistului, pe pagina ei de Facebook, atunci când micuța împlinise primul an din viața ei. Acum, însă, cei doi soți își plâng durerea, după ce micuța a decedat.

Ei i s-a făcut rău, a fost dusă de

