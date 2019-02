Vineri, 9 octombrie, de la ora 22, trupa „Robin and the Backstabbers” revine pe scena clubului Doors din Constanţa oferind un nou concert de senzaţie. Înfiinţată în 2010, la iniţiativa lui An-drei Robin Proca, „Robin and the Backstabbers” propune...

Cuget Liber, 8 Octombrie 2015