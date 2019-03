JUDECAT ÎN LIBERTATE… Un prãdãtor sexual, Nelu Marian Anghel, din Zorleni, a fost trimis ieri în judecatã, pentru comiterea mai multor acte sexuale cu o minorã de 12 ani! Dupã toatã alergãtura politistilor bârlãdeni de a-l prinde pe Nelu Marian Anghel, de 30 de ani, acesta este liber, fiind judecat sub control judiciar! Decizia procurorului care a coordonat ancheta a fost cã nu este cazul de mandat de arestare, chiar dacã agresorul sexual al minorei de 12 ani din Zorleni se afla sub supraveghere, dupã ce fusese condamnat în 2013 cu suspendare pentru … trafic de minore! Fata agresatã sexual are acum 14 ani si întretine raporturi sexuale cu acesta de la 12 ani! Cum legea pedepseste... citeste mai mult

