Joi, 28 februarie 2019, de la ora 19.00, la Teatrul Particular va fi pusă în scenă piesa „Love me, Motănel!”, un spectacol de Elvira Rîmbu, cu Dorina Roman şi Monica Midvighi.

O actriţă faimoasă, cu roluri importante, adulată de public şi bărbaţi deopotrivă, trăieşte micile sale drame de divă plictisită. Are o vârstă, n-are familie (nu că i-ar lipsi foarte mult), dar îl are pe Motănel al ei, un amant care-i… satisfăcător.

Cabiniera are o viaţă plină: e obişnuită cu capriciile divei, trăieşte în umbra acesteia, ducând totuşi o viaţă palpitantă şi spectaculoasă, are familie şi... citeste mai mult