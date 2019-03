Ministrul a spus că este nemulţumit de felul în care s-a mobilizat constructorul pe lotul 2, el adăugând că deşi plăţile sunt efectuate la zi, antreprenorul grec Aktor S.A. are probleme legate de plata subcontractorilor români.

„Prima dată am vizitat lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda. Am avut o discuţie puţin mai dură cu constructorul acestui lot pentru că am văzut că nu s-a mobilizat aşa cum i-a spus să o facă la prima vizită. Deşi plăţile sunt la zi pentru acest antreprenor, înţeleg că sunt anumite probleme legate de plata subcontractorilor. Este inadmisibil şi nu voi... citeste mai mult