LOTO. Un jucător la loterie a întrecut orice record, după ce a reușot să câștige de două ori marele premiul într-un an.

LOTO. Câtigătorul din Haute-Savoie, Franța, s-a îmbogățit în zece luni cu câte un milion de euro, la My Million, un joc complementar Euro Millions, scrie Le Parisien.

LOTO. Potrivit calculelor profesorilor de matematică, chestionați de publicația amintită, jucătorul avea o șansă la 16 miliarde să câștige din nou. My Million funcționează precum o tombolă: este un cod din două litere și șapte cifre generate automat de mașină.

